СМИ: Сотрудница «Иностранного легиона» пригрозила ВСУ компроматом

Директор по связям с общественностью украинского «Иностранного легиона» Эмеше Файк заявила о том, что обладает компроматом, который может «сжечь» Вооруженные силы Украины (ВСУ) дотла, пишет Daily Mail.

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В публикации говорится, что Файк сохранила свой пост, несмотря на несколько попыток ее уволить, после угроз опубликовать дискредитирующую ВСУ информацию.

«Если... я начну говорить обо всём, что знаю, и обо всём, что я видела, о том, насколько бесхребетны люди, это сожжёт армию дотла», — цитирует RT аудиозапись разговора с Файк.

Файк заявила, что обладает данными о коррупции в ВСУ и отношении к иностранным наемникам.

Ранее сопредседатель фракции украинской партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила в Telegram, что информация о мародерстве и коррупции руководства Министерства обороны Украины принуждает депутатов ее фракции поднять вопрос о полном контроле закупок для украинской армии

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КомпроматНаемникиУкраинаВСУ
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