Схему масштабного хищения продуктов питания для ВСУ раскрыли на Украине
Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило о раскрытии преступной схемы масштабного хищения продуктов питания для Вооружённых сил страны (ВСУ), сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что силовики разоблачили организованную группу, наживавшуюся на продуктах питания для украинской армии.
«Одна из частных фирм занималась поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей и за шесть месяцев 2022 года получила подрядов более чем на два млрд гривен (54 млн долларов)», - отметили в ГБР.
В ведомстве указали, что в результате 70 обысков были изъяты более семи тонн продукции, а также заработанные преступным путём почти 4 млн гривен (109 тысяч долларов). С целью возмещения ущерба силовики изъяли также десятки автомобилей, а продукты вернут ВСУ.
Ранее советник по коммуникациям ГБР Украины Татьяна Сапьян заявила, что по запросу киевских властей во Франции был задержан украинский олигарх Константин Жеваго, который является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 289 / сут.
Умерли
394 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 466 / сут.
- Схему масштабного хищения продуктов питания для ВСУ раскрыли на Украине
- Депутат предложил дать отсрочку от мобилизации ещё одной категории россиян
- CBS News: власти Кипра арестовали российские вклады на 105 млн евро
- СМИ: украинские военные прилетели в США для обучения обращению с ЗРК Patriot
- Прокуратура потребовала посадить отца Сергия на семь лет за разжигание ненависти
- Арестович заявил, что власти Украины ведут себя «как идиоты» в ситуации с УПЦ
- Путин и Эрдоган обсудили обмен пленными между РФ и Украиной
- СМИ: причиной смерти актёра Ипатова стала острая сердечная недостаточность
- Песков заявил о новых проблемах для Украины из-за западных танков
- Mash сообщил о переводе Михалкова в обычную палату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru