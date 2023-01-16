Схему масштабного хищения продуктов питания для ВСУ раскрыли на Украине

В сообщении говорится, что силовики разоблачили организованную группу, наживавшуюся на продуктах питания для украинской армии.

«Одна из частных фирм занималась поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей и за шесть месяцев 2022 года получила подрядов более чем на два млрд гривен (54 млн долларов)», - отметили в ГБР.

В ведомстве указали, что в результате 70 обысков были изъяты более семи тонн продукции, а также заработанные преступным путём почти 4 млн гривен (109 тысяч долларов). С целью возмещения ущерба силовики изъяли также десятки автомобилей, а продукты вернут ВСУ.

Ранее советник по коммуникациям ГБР Украины Татьяна Сапьян заявила, что по запросу киевских властей во Франции был задержан украинский олигарх Константин Жеваго, который является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

