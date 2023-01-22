Партия Порошенко призвала контролировать закупки для ВСУ

Сопредседатель фракции украинской партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила в Telegram, что информация о мародерстве и коррупции руководства Министерства обороны Украины принуждает депутатов ее фракции поднять вопрос о полном контроле закупок для украинской армии.

Схему масштабного хищения продуктов питания для ВСУ раскрыли на Украине

По ее словам, любое напоминание о необходимости парламентского контроля над бюджетом государства и технической помощью партнеров «влечет за собой настоящую истерику власти». Геращенко отметила, что антикоррупционным органам следует заняться борьбой с «коррупцией и злоупотреблениями» во время российской спецоперации, а также с «мародерством на закупках для ВСУ» и воровством гуманитарной помощи.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» заявило о разворовывании бюджета Минобороны на снабжении тыловых частей провизией. Продукты в войска были закуплены по завышенным в разы ценам.

Ранее военнослужащие Росгвардии нашли документы вооруженных сил Украины, свидетельствующие о воровстве имущества в украинских воинских частях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры