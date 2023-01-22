Партия Порошенко призвала контролировать закупки для ВСУ
Сопредседатель фракции украинской партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила в Telegram, что информация о мародерстве и коррупции руководства Министерства обороны Украины принуждает депутатов ее фракции поднять вопрос о полном контроле закупок для украинской армии.
По ее словам, любое напоминание о необходимости парламентского контроля над бюджетом государства и технической помощью партнеров «влечет за собой настоящую истерику власти». Геращенко отметила, что антикоррупционным органам следует заняться борьбой с «коррупцией и злоупотреблениями» во время российской спецоперации, а также с «мародерством на закупках для ВСУ» и воровством гуманитарной помощи.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» заявило о разворовывании бюджета Минобороны на снабжении тыловых частей провизией. Продукты в войска были закуплены по завышенным в разы ценам.
Ранее военнослужащие Росгвардии нашли документы вооруженных сил Украины, свидетельствующие о воровстве имущества в украинских воинских частях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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