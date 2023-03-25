СМИ сообщили о ракетном обстреле баз США в Сирии
Американские базы на двух нефтяных месторождениях в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.
По данным ливанского СМИ, в пятницу вечером под огнем оказались базы коалиции США на месторождениях «Конико» и «Омар» восточнее Евфрата.
Отмечается, что по «Конико» выпустили восемь ракет. Снаряды упали на базе и около нее. По данным телеканала Al Jazeera, в результате атаки пострадал по меньшей мере один американский военнослужащий.
Ранее стало известно об обстреле базы на месторождении «Омар».
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