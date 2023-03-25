СМИ сообщили о ракетном обстреле баз США в Сирии

Американские базы на двух нефтяных месторождениях в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Путин «гасит» революции США: К чему приведет военное сотрудничество России и Сирии

По данным ливанского СМИ, в пятницу вечером под огнем оказались базы коалиции США на месторождениях «Конико» и «Омар» восточнее Евфрата.

Отмечается, что по «Конико» выпустили восемь ракет. Снаряды упали на базе и около нее. По данным телеканала Al Jazeera, в результате атаки пострадал по меньшей мере один американский военнослужащий.

Ранее стало известно об обстреле базы на месторождении «Омар».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: соцсети/OIRSpox
ТЕГИ:ОбстрелСШАСирия

Горячие новости

Все новости

партнеры