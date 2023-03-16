Путин «гасит» революции США: К чему приведет военное сотрудничество России и Сирии
Востоковед Евгений Сатановский отметил, что заявление сирийского лидера о расширении военного присутствия России не означает «ничего хорошего» для США и НАТО.
Россия помогает президенту Сирии Башару Асаду удерживать ситуацию в регионе, не допуская большой региональной войны, заявил востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН. По его словам, Москва продолжает противостоять попыткам США «организовать» революции в разных частях света.
Накануне президент Сирии Башар Асад на встрече с Владимиром Путиным выразил поддержку России в специальной военной операции на Украине, заявил о признании Сирией границ России с новыми регионами, а также поддержал расширение военного присутствия России в стране. Сатановский объяснил, как такое военное сотрудничество воспримет мировое сообщество.
«Для американцев это не означает ничего хорошего, для Китая это, скорее, плюс. Иран и Турция, как ближайшие соседи Сирии и участники астанинского формата, с Россией это все обсудят. Для арабских стран это нормальная ситуация, потому что у нас со всеми арабскими государствами, в том числе с самыми непримиримыми по отношению друг к другу, отношения хорошие. Для блока НАТО в целом это то же самое, что и для американцев», - рассказал Сатановский.
Он отметил, что Россия помогает Асаду «удерживать ситуацию», так как сама заинтересована в стабильности в регионе. Собеседник НСН на этом фоне назвал Владимира Путина «главным пожарным», который противостоит революционным провокациям США.
«В России существуют свои интересы, что касается Сирии – это стабильность региона, чтобы там прекратилось производство террористов на потоке, а власть Сирии не была свергнута. У нас Путин вообще специализируется на остановке революций, бунтов и мятежей, которые провоцируют американцы по всему миру. У нас главный организатор всемирной революции – США, а главный пожарный, который это все гасит – российский президент. Для сирийцев мы необходимы, потому что Иран им долго помогал, гасил что мог, но один не справлялся с гражданской войной в Сирии. Сейчас в Сирии вялотекущая война, некий баланс, большой региональной войны удалось избежать, Россия помогает Асаду удержать ситуацию», - объяснил он.
Беседа Асада и Путина продолжалась почти три часа. Переговоры проходили в двух форматах: сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет. На встрече двух лидеров президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Сирии развиваются, в том числе и в экономической сфере. Он отметил, что в 2022 году зафиксирован рост товарооборота.
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