По американской базе в Сирии нанесли ракетный удар

Американская база в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии была обстреляна ракетами. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

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Отмечается, что база находится на нефтяном месторождении «Омар». О точном количестве ракет не сообщается, однако известно, что их было несколько.

Ранее СМИ также распространили информацию о пяти пострадавших в результате ракетного удара по городу.

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Фото: соцсети/OIRSpox
ТЕГИ:Военная БазаСирия

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