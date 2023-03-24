По американской базе в Сирии нанесли ракетный удар
24 марта 202312:49
Американская база в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии была обстреляна ракетами. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.
Отмечается, что база находится на нефтяном месторождении «Омар». О точном количестве ракет не сообщается, однако известно, что их было несколько.
Ранее СМИ также распространили информацию о пяти пострадавших в результате ракетного удара по городу.
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24 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru