СМИ сообщили о незаметных для ВСУ беспилотниках Росгвардии

Аппарат называется ZALA 421-16Е HD. Он имеет электрический двигатель, выполнен из композитных материалов, изготовлен в светлом камуфляже. Все это делает его практически невидимым для различных средств ПВО противника, а также визуального наблюдения. Беспилотник не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК.

Аппарат может находиться в воздухе свыше четырех часов, его дальность применения составляет 75 километров.

Напомним, российская армия начала использовать новую радиотепловую маскировку в ходе специальной военной операции на Украине.

