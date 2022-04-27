СМИ сообщили о незаметных для ВСУ беспилотниках Росгвардии

Подразделения Росгвардии применили на Украине беспилотные летательные аппараты, незаметные для средств противовоздушной обороны украинских войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В Курской области сбиты два украинских беспилотника

Аппарат называется ZALA 421-16Е HD. Он имеет электрический двигатель, выполнен из композитных материалов, изготовлен в светлом камуфляже. Все это делает его практически невидимым для различных средств ПВО противника, а также визуального наблюдения. Беспилотник не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК.

Аппарат может находиться в воздухе свыше четырех часов, его дальность применения составляет 75 километров.

Напомним, российская армия начала использовать новую радиотепловую маскировку в ходе специальной военной операции на Украине.

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