Источник сообщил о новой радиотепловой маскировке для российской военной техники

По словам собеседника агентства, маскировка предназначена для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и новейших танков Т-90М «Прорыв». Она представляет собой синтетический материал, который надевается на технику как чехлы или покрытия, отмечает Газета.ру.

«Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники», — подчеркнул источник.

Основная задача такой маскировки — защита бронетехники от беспилотников и самолетов-разведчиков противника, пишет Ura.ru.

