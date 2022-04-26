Источник сообщил о новой радиотепловой маскировке для российской военной техники

Российская армия начала использовать новую радиотепловую маскировку в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

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По словам собеседника агентства, маскировка предназначена для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и новейших танков Т-90М «Прорыв». Она представляет собой синтетический материал, который надевается на технику как чехлы или покрытия, отмечает Газета.ру.

«Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники», — подчеркнул источник.

Основная задача такой маскировки — защита бронетехники от беспилотников и самолетов-разведчиков противника, пишет Ura.ru.

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ФОТО: bronetechnikamira.ru
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФУкраинаВоенная Техника
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