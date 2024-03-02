СМИ сообщили о гибели 15 человек при ударе Израиля по городу Дер аль-Балах
2 марта 202401:51
Израильская авиация нанесла серию ударов по городу Дер аль-Балах в центральной части сектора Газа, погибли 15 человек. Об этом сообщил телеканал «Аль-Акса».
«Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Дер аль-Балах ... 15 человек погибли», — отмечается в сообщении.
По данным палестинского СМИ, атакам подверглись два дома и мечеть.
Ранее Армия обороны Израиля заявила об уничтожении нескольких «террористических отрядов» в ходе боев в Газе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru