СМИ сообщили о гибели 15 человек при ударе Израиля по городу Дер аль-Балах

Израильская авиация нанесла серию ударов по городу Дер аль-Балах в центральной части сектора Газа, погибли 15 человек. Об этом сообщил телеканал «Аль-Акса».

Глава ВОЗ заявил о гибели 30 тысяч человек в секторе Газа

«Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Дер аль-Балах ... 15 человек погибли», — отмечается в сообщении.

По данным палестинского СМИ, атакам подверглись два дома и мечеть.

Ранее Армия обороны Израиля заявила об уничтожении нескольких «террористических отрядов» в ходе боев в Газе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры