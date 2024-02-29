Глава ВОЗ заявил о гибели 30 тысяч человек в секторе Газа

Число погибших в секторе Газа превысило 30 тысяч, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х.

В ООН заявили, что Израиль устроил «бойню» в Газе

По его словам, большинство из погибших - женщины и дети.

«Еще 70 тысяч человек пострадали», - отметил глава ВОЗ.

Ранее ЮАР обвинила Израиль в апартеиде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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