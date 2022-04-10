СМИ: Словакия и Украина ведут переговоры о поставках оружия

Словакия и Украина начали переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц Zuzana, а также ремонте танков ВС№. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надя.

СМИ: конгрессмены просят Байдена нарастить поставки оружия Украине

При этом он отказался разглашать детали переговоров.

Также известно, что администрация США собирается передать Словакии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, которыми планируется заменить переданные Украине российские С-300. Надь заявил, что речь идет о «наилучших» ЗРК последней модификации (PAC 3). Они должны обеспечить Украине «несравнимо более высокую степень защиты». По словам глава Минобороны Словакии, комплексы будут находиться на украинской территории «столько времени, сколько будет необходимо».

Словацкие СМИ сообщают, что поставки оружия Украине проходили тайно, отмечает Lenta.ru.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что государства НАТО начали военное освоение Украины, страну заполнили западным вооружением.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСловакия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры