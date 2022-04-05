СМИ: конгрессмены просят Байдена нарастить поставки оружия Украине
Группа американских конгрессменов на фоне рекордных по объему поставок военной помощи Украине призвала главу государства Джо Байдена направить этой стране еще больше вооружений, сообщает телеканал CNN.
Об этом говорится в письменном обращении к главе Белого дома. Перечень вооружений включает в себя ракеты класса «земля-воздух» большой дальности, противокорабельные ракеты, а также истребители.
Запрос конгрессменов основан на «списке пожеланий», который Киев якобы передал Белому дому на минувшей неделе.
Напомним, США выделят Украине дополнительную военную помощь в размере $300 млн. Об этом заявил представитель Пентагона Джона Кирби.
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