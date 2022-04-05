СМИ: конгрессмены просят Байдена нарастить поставки оружия Украине

Об этом говорится в письменном обращении к главе Белого дома. Перечень вооружений включает в себя ракеты класса «земля-воздух» большой дальности, противокорабельные ракеты, а также истребители.

Запрос конгрессменов основан на «списке пожеланий», который Киев якобы передал Белому дому на минувшей неделе.

Напомним, США выделят Украине дополнительную военную помощь в размере $300 млн. Об этом заявил представитель Пентагона Джона Кирби.

