Антонов: НАТО вела военное освоение Украины

Государства НАТО начали военное освоение Украины, стран заполнили западным вооружением. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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«Она [Украина] была переполнена западным вооружением, в то время как президент Владимир Зеленский объявил о планах Киева приобрести ядерное оружие», - цитирует дипломата Newsweek.

Как отметил Антонов, в результате «националистического безумия и реваншистских настроений» Киева наступила «смерть» Минских договоренностей, и Украина выбрала путь быстрой милитаризации.

Кроме того, посол высказал мнение, что поставки Западом вооружения на Украину носят опасный и провокационный характер и могут вывести США и Россию «на путь прямого военного противостояния».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:УкраинаНАТОАнатолий Антонов
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