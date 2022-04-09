Антонов: НАТО вела военное освоение Украины

«Она [Украина] была переполнена западным вооружением, в то время как президент Владимир Зеленский объявил о планах Киева приобрести ядерное оружие», - цитирует дипломата Newsweek.

Как отметил Антонов, в результате «националистического безумия и реваншистских настроений» Киева наступила «смерть» Минских договоренностей, и Украина выбрала путь быстрой милитаризации.

Кроме того, посол высказал мнение, что поставки Западом вооружения на Украину носят опасный и провокационный характер и могут вывести США и Россию «на путь прямого военного противостояния».

