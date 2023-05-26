Другое немецкое издание Süddeutsche Zeitung уже сообщало о возможной причастности украинской стороны к взрыву на газопроводах ранее писало другое немецкое издание - Süddeutsche Zeitung.

Ранее в Германии заявили о причастности двух украинцев к подрыву «Северных потоков».

Американская газета The Washington Post сообщила, что западные политики не исключают причастность Польши и Украины к терактам, передает «Радиоточка НСН».

