СМИ: следствие ФРГ получает все больше данных о причастности Украины к взрывам на «Северных потоках»
Следствие ФРГ получает все больше данных, которые свидетельствуют о причастности Киева к взрывам на «Северных потоках», сообщает издание Spiegel.
Другое немецкое издание Süddeutsche Zeitung уже сообщало о возможной причастности украинской стороны к взрыву на газопроводах ранее писало другое немецкое издание - Süddeutsche Zeitung.
Ранее в Германии заявили о причастности двух украинцев к подрыву «Северных потоков».
Американская газета The Washington Post сообщила, что западные политики не исключают причастность Польши и Украины к терактам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru