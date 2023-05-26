СМИ: следствие ФРГ получает все больше данных о причастности Украины к взрывам на «Северных потоках»

Следствие ФРГ получает все больше данных, которые свидетельствуют о причастности Киева к взрывам на «Северных потоках», сообщает издание Spiegel.

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Другое немецкое издание Süddeutsche Zeitung уже сообщало о возможной причастности украинской стороны к взрыву на газопроводах ранее писало другое немецкое издание - Süddeutsche Zeitung.

Ранее в Германии заявили о причастности двух украинцев к подрыву «Северных потоков».

Американская газета The Washington Post сообщила, что западные политики не исключают причастность Польши и Украины к терактам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РасследованиеФРГУкраинаСеверный Поток-2Взрыв

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