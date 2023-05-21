В Германии заявили о причастности двух украинцев к подрыву «Северных потоков»
К терактам на газопроводах «Северный поток» причастны двое граждан Украины, пишет немецкое издание Süeddeutsche Zeitung.
По данным газеты, в процессе расследования правоохранительные органы Германии вышли на польское туристическое агентство Feeria Lwowa, которое арендовало судно «Андромеда». На нем подозреваемые направились к двум ниткам газопровода.
Сообщается, что в причастности к подрыву «Северных потоков» подозревают двух украинцев. Их имена не разглашаются.
Американская газета The Washington Post сообщила, что западные политики не исключают причастность Польши и Украины к терактам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обстреляли Волоконовский район Белгородской области
- Пригожин: с 1 июня бойцов ЧВК «Вагнер» на передовой не будет
- Медведев стал победителем теннисного турнира «Мастерс» в Риме
- В Германии заявили о причастности двух украинцев к подрыву «Северных потоков»
- «Джокер ДНР»: Залужный не сможет исполнять обязанности главкома ВСУ
- Украинские СМИ: в Харькове прогремели взрывы
- Медведев прибыл на переговоры с руководством Вьетнама
- В Европарламенте назвали сроки вступления Молдавии в ЕС
- The Hill: Запад хочет скорейшего мирного урегулирования на Украине
- «Спартак» одержал волевую победу над ЦСКА в столичном дерби
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru