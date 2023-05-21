В Германии заявили о причастности двух украинцев к подрыву «Северных потоков»

По данным газеты, в процессе расследования правоохранительные органы Германии вышли на польское туристическое агентство Feeria Lwowa, которое арендовало судно «Андромеда». На нем подозреваемые направились к двум ниткам газопровода.

Сообщается, что в причастности к подрыву «Северных потоков» подозревают двух украинцев. Их имена не разглашаются.

Американская газета The Washington Post сообщила, что западные политики не исключают причастность Польши и Украины к терактам, передает «Радиоточка НСН».

