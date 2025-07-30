Мощное землетрясение на Камчатке прогнозировалось на 70 лет позже
Повторные толчки будут беспокоить Камчатку еще целый месяц, среди них возможны сильные, но цунами больше не будет, заявил НСН Петр Шебалин.
Мощное землетрясение на Камчатке происходит примерно раз в 140 лет, последний сильный толчок зафиксирован в 1952 году, поэтому сегодняшняя активность случилась явно раньше «срока», заявил НСН главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин.
На Камчатку утром 30 июля обрушилось мощнейшее землетрясение за последние 70 лет магнитудой 8,7. Таких мощных толчков в регионе не было зафиксировано с 1952 года. Люди в панике выбегали из зданий, а побережье региона накрыло цунами. В Петропавловске-Камчатском толчки ощущались на 7-8 баллов, в Северо-Курильске – на 5-6. Очаг землетрясения располагался на глубине 32 километров. При этом Шебалин добавил, что для ученых эта ситуация не была совсем неожиданной.
«Судя по тому, как распространяются афтершоки после этого землетрясения, его очаг очень близко с очагом землетрясения 1952 года. В нашем институте год назад мы оценивали потенциал магнитуды возможного землетрясения такой мощи, у нас была оценка в 8,6. Сказать, что это землетрясение было неожиданным, нельзя. Мои коллеги на Камчатке давно говорили, что существенный толчок ожидается в ближайшие годы. Основная теория заключается в том, что в этой зоне сильнейшее землетрясение происходит примерно раз в 140 лет (плюс или минус 40 лет). С 1952 года прошло всего 73 года. В этом смысле такое землетрясение произошло существенно раньше, чем должно было. Вопрос в том, действительно ли это землетрясение произошло в том же очаге. Будем разбираться», - рассказал он.
По его словам, повторные толчки будут беспокоить регион еще целый месяц, среди них возможны сильные, но цунами больше не будет.
«Мои коллеги на Камчатке сообщили, что афтершоки могут продолжаться в течение месяца с магнитудой до 7,5. У нас в институте действует автоматизированная система оценки опасности афтершоков. Мы предварительно соглашаемся с коллегами на Камчатке. Конечно, афтершоки будут происходить довольно долго, среди них будут достаточно сильные. Пока сложно оценивать, вызовут ли они цунами. Скорее всего, сильного цунами уже не будет. Судя по магнитуде, основная разрядка напряжения в регионе произошла. Это землетрясение не может повлиять на сейсмическую активность в других частях Азиатско-Тихоокеанского региона», - добавил собеседник НСН.
Туристы, предварительно, не пострадали из-за землетрясения на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Как отметили в объединении, на Камчатке могут находиться примерно 7-8 тысяч туристов. Операторы устанавливают связь со всеми тургруппами на маршрутах, оперативно корректируют программы для индивидуальных путешественников. В РСТ призвали туристов соблюдать рекомендации местных властей и следить за обновлениями, передает «Радиоточка НСН».
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