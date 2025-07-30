Мощное землетрясение на Камчатке происходит примерно раз в 140 лет, последний сильный толчок зафиксирован в 1952 году, поэтому сегодняшняя активность случилась явно раньше «срока», заявил НСН главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин.

На Камчатку утром 30 июля обрушилось мощнейшее землетрясение за последние 70 лет магнитудой 8,7. Таких мощных толчков в регионе не было зафиксировано с 1952 года. Люди в панике выбегали из зданий, а побережье региона накрыло цунами. В Петропавловске-Камчатском толчки ощущались на 7-8 баллов, в Северо-Курильске – на 5-6. Очаг землетрясения располагался на глубине 32 километров. При этом Шебалин добавил, что для ученых эта ситуация не была совсем неожиданной.