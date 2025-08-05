Южная часть Камчатки сдвинулась после землетрясения
Южная часть полуострова Камчатка сдвинулась к юго-востоку после мощного землетрясения. Об этом рассказали в региональном филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Специалисты провели предварительный расчет по итогам геодинамических наблюдений.
«Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра», — указано в сообщении ведомства.
Эксперты подчеркнули, что это сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в японском Тохоку.
Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки стали сильнейшими с 1952 года, отмечает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Омске во время Сибирского международного марафона умер 65-летний спортсмен
- В организации концерта Лопес в Ереване усмотрели грубое нарушение безопасности
- От Костюшкина до МакSим: Квнщики сняли дагестанскую версию «Кавказской пленницы»
- Южная часть Камчатки сдвинулась после землетрясения
- После ДТП с автобусом под Тулой госпитализировали 35 пострадавших
- СМИ: ЕС хочет ввести санкции против Китая
- ФСБ предотвратила покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде
- Мать Кадырова наградили знаком ордена за заслуги перед Херсонской областью
- В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали около 30 человек
- В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru