СМИ: Оружие Запада не поможет Украине из-за долгих сроков поставок
Оружие западных стран, которое они пообещали поставить на Украину, едва ли поможет Киеву из-за длительных сроков поставок и необходимостью бучения его использованию украинским военными. Об этом написала обозреватель Лара Джейкс в статье для газеты The New York Times.
«Есть одна проблема: они появятся на поле боя слишком поздно, чтобы их можно было использовать против широкого наступления России», — цитирует публикацию RT.
В своем материале Джекс упомянула боевые машины и зенитные ракеты.
По данным обозревателя, тренировки военных могут занять несколько месяцев или даже год.
Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что возможные поставки западных танков Киеву ничего не решат, техника станет очередной мишенью. Пушилин подчеркнул, что у России есть серьезные «возможности противодействия», пишет Газета.ру.
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