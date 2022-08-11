СМИ: энергокризис в Норвегии «добьет» Германию и Европу

По его словам, Норвегия — весьма «везучая» страна, обладающая залежами нефти и газа, а реки и водохранилища позволяют ей обеспечить до 90 процентов собственных потребностей в электроэнергии, однако необычайно сухая зима и весна стали причиной того, что запасы воды в резервуарах на юге страны упали до рекордного уровня. Правительство пообещало ограничить экспорт электроэнергии, пока запасы не будут восполнены.

По данным издания, это может стать проблемой для Германии, Нидерландов и Великобритании, которые на протяжении многих лет импортировали большую часть электроэнергии из Норвегии по кабелям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада обвиняют компанию «Газпром» в энергокризисе, хотя сами закрыли энергомаршруты и ввели ограничения. По словам главы государства, компания готова качать столько газа, сколько потребуется.

