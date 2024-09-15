СМИ: Шольц будет настаивать на отказе разрешить Киеву бить дальнобойным оружием по РФ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц будет настаивать на отказе разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие для атак вглубь территории России, сообщает Welt.
По данным газеты, речь идет о вооружениях, которые Украина получила от Германии. «Я не собираюсь этого делать, потому что считаю это проблемой», — заявил глава немецкого правительства.
Тем временем, украинский лидер Владимир Зеленский посетит США и встретится с президентом Джо Байденом. Он намеревается просить о снятии запретов на удары вглубь России дальнобойным оружием Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru