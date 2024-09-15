СМИ: Шольц будет настаивать на отказе разрешить Киеву бить дальнобойным оружием по РФ

По данным газеты, речь идет о вооружениях, которые Украина получила от Германии. «Я не собираюсь этого делать, потому что считаю это проблемой», — заявил глава немецкого правительства.

Тем временем, украинский лидер Владимир Зеленский посетит США и встретится с президентом Джо Байденом. Он намеревается просить о снятии запретов на удары вглубь России дальнобойным оружием Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

