Кирби: США исходят из собственных расчётов, запрещая Киеву бить по территории РФ

По его словам, в Вашингтоне также серьёзно отнеслись и к предупреждениям президента РФ Владимира Путина на случай снятия ограничений на использование оружия.

«Мы воспринимаем их серьёзно», — подчеркнул Кирби.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал четким и однозначным заявление Путина о последствиях ударов по РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

