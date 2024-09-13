Кирби: США исходят из собственных расчётов, запрещая Киеву бить по территории РФ

Власти США исходят из собственных расчётов, не разрешая Украине применять американское оружие на территории России, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в Вашингтоне также серьёзно отнеслись и к предупреждениям президента РФ Владимира Путина на случай снятия ограничений на использование оружия.

«Мы воспринимаем их серьёзно», — подчеркнул Кирби.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал четким и однозначным заявление Путина о последствиях ударов по РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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