СМИ: сенат США одобрил резолюцию с осуждением руководства России
Американский сенат единогласно принял резолюцию, которая осуждает руководство России за спецоперацию на Украине, пишет Washington Post.
Документ не имеет законодательной силы и не накладывает на исполнительную власть никаких обязательств.
Республиканец Линдси Грэм, внесший резолюцию, предлагал осудить «продолжающиеся насилие, военные преступления и преступления против человечества».
Кроме того, сенаторы призвали «государства требовать от Международного уголовного суда и Международного суда ООН дать добро на все находящиеся на рассмотрении расследования по факту военных преступлений и преступлений против человечности», приписываемых в тексте документа ВС РФ.
Ранее в руководстве США выразили уверенность, что совместно с союзниками «полностью сокрушили» экономику России при помощи санкций — именно такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
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