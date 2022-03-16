СМИ: сенат США одобрил резолюцию с осуждением руководства России

Американский сенат единогласно принял резолюцию, которая осуждает руководство России за спецоперацию на Украине, пишет Washington Post.

«Чудовищная ошибка»: Санкции дорого обойдутся Западу, но желание «наказать Путина» сильнее

Документ не имеет законодательной силы и не накладывает на исполнительную власть никаких обязательств.

Республиканец Линдси Грэм, внесший резолюцию, предлагал осудить «продолжающиеся насилие, военные преступления и преступления против человечества».

Кроме того, сенаторы призвали «государства требовать от Международного уголовного суда и Международного суда ООН дать добро на все находящиеся на рассмотрении расследования по факту военных преступлений и преступлений против человечности», приписываемых в тексте документа ВС РФ.

Ранее в руководстве США выразили уверенность, что совместно с союзниками «полностью сокрушили» экономику России при помощи санкций — именно такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
ТЕГИ:Военная ОперацияСенат США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры