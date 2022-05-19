Минфин США: конфискация активов Банка России незаконна

Возможная экспроприация активов ЦБ РФ в США является незаконной, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минфина США Джанет Йеллен.

Глава Минфина ФРГ допустил арест зарубежных активов Банка России

По ее словам, дискуссия по этой теме продолжается. Отмечается, что конфисковать арестованное Вашингтоном российское имущество и направить вырученные средства на поддержку Украины законы Соединенных Штатов не позволяют.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские власти изучают новые возможные санкции против России из-за спецоперации ВС РФ на территории Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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