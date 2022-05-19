Минфин США: конфискация активов Банка России незаконна

По ее словам, дискуссия по этой теме продолжается. Отмечается, что конфисковать арестованное Вашингтоном российское имущество и направить вырученные средства на поддержку Украины законы Соединенных Штатов не позволяют.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские власти изучают новые возможные санкции против России из-за спецоперации ВС РФ на территории Украины.

