Минфин США: конфискация активов Банка России незаконна
Возможная экспроприация активов ЦБ РФ в США является незаконной, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минфина США Джанет Йеллен.
По ее словам, дискуссия по этой теме продолжается. Отмечается, что конфисковать арестованное Вашингтоном российское имущество и направить вырученные средства на поддержку Украины законы Соединенных Штатов не позволяют.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские власти изучают новые возможные санкции против России из-за спецоперации ВС РФ на территории Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru