Президент Бразилии не посетит Россию или Украину до начала мирных переговоров
Президент Бразилии Лула да Силва на пресс-конференции в Португалии заявил, что не планирует посещать Россию или Украину до тех пор, пока не будут созданы условия для прекращения конфликта.
Да Силва не поедет «ни в Россию, ни на Украину», пока не начнутся переговоры и условия для установления мира, сообщает газета Diário de Notícias.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со своим коллегой из Бразилии Мауро Виэйрой передал через него приглашение российского лидера Владимира Путина бразильскому президенту посетить Россию.
Ранее президент Бразилии выступил с инициативой создать аналог «Большой двадцатки» для урегулирования конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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