Президент Бразилии объяснил слова о мире на Украине

По его словам, стоит цель побудить Россию и Украину начать переговоры. Глава государства отметил, что альтернатива заключается в построении мира.

Президент указал, что не приравнивает Москву с Украиной в конфликте, поскольку знает, что значит территориальная целостность.

Ранее Лула да Силва заявил, что не планирует посещать Россию или Украину до тех пор, пока не будут созданы условия для прекращения конфликта, сообщает «Радиоточка НСН.

