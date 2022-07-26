СМИ: Россия купается в деньгах, пока Запад страдает из-за проблем

Во втором квартале профицит внешней торговли РФ составил рекордные 70,1 млрд долларов. По данным американского издания, рубль показал завидную устойчивость, добравшись до уровней 2015 года по отношению к евро.

Все это произошло благодаря высоким ценам на товары и способность Москвы экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

В статье говорится, что европейские страны после введения антироссийских ограничений столкнулись с двойной проблемой: им не хватает топлива из-за сокращения поставок из России, а рост цен на энергоносители подстегивает инфляцию. Ограничения приносят больше проблем всему миру, чем самой России.

Напомним, в странах Европы началась паника после заявления «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 миллионов кубометров в сутки. Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия.

