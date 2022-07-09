СМИ: Россия использует три рычага во взаимоотношениях с Западом

У России есть три рычага, которые помогают Кремлю выстраивать отношения с Западом в период кризиса с максимальным эффектом. Об этом в публикации для Focus написал Ульрих Райц.

«Жуем попкорн!»: Ценовой потолок стран Запада на российскую нефть ударит по ним же

«У России есть три рычага, которые ставят ее в тактически выгодное положение. Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться», - подчеркивает автор.

По мнению Райца, намерения Запада изолировать Россию оказались безуспешными, потому что западные государства зависят от российских энергоресурсов.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что западные страны продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на заявления об отказе от них.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЭнергетикаЗападРоссияКремль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры