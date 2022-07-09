СМИ: Россия использует три рычага во взаимоотношениях с Западом

«У России есть три рычага, которые ставят ее в тактически выгодное положение. Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться», - подчеркивает автор.

По мнению Райца, намерения Запада изолировать Россию оказались безуспешными, потому что западные государства зависят от российских энергоресурсов.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что западные страны продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на заявления об отказе от них.

