СМИ: Россия готовится к военному противостоянию в Арктике
Москва готовится к полномасштабному военному конфликту в Арктическом регионе, полагает обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу.
«В последние годы Москва очень четко дала понять, что считает регион своим, и наращивает там военное присутствие», — подчеркивает обозревает.
По его данным, авиабазу Нагурское, построенную в 1950-х годах для метеонаблюдений и в качестве коммуникационного форпоста между материковой частью Евразии и Северным полюсом, в настоящее время используют как военный аэродром. С его площадки стартуют истребители-перехватчики МиГ -31.
Сучиу заявил, что в Нагурском в перспективе также могут базироваться модифицированные танки и другая бронетехника по типу «Арматы», «Курганца-25» и «Бумеранга».
Автор считает эти боевые машины перспективными, но не знает, поддерживает ли Кремль «ресурсы для производства их в больших количествах».
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости для НАТО усилить свою роль в Арктике с учетом активизации политики России и Китая в этом регионе. Об этом он рассказал газете Welt am Sonntag.
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