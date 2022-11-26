СМИ: Россия готовится к военному противостоянию в Арктике

«В последние годы Москва очень четко дала понять, что считает регион своим, и наращивает там военное присутствие», — подчеркивает обозревает.

По его данным, авиабазу Нагурское, построенную в 1950-х годах для метеонаблюдений и в качестве коммуникационного форпоста между материковой частью Евразии и Северным полюсом, в настоящее время используют как военный аэродром. С его площадки стартуют истребители-перехватчики МиГ -31.

Сучиу заявил, что в Нагурском в перспективе также могут базироваться модифицированные танки и другая бронетехника по типу «Арматы», «Курганца-25» и «Бумеранга».

Автор считает эти боевые машины перспективными, но не знает, поддерживает ли Кремль «ресурсы для производства их в больших количествах».

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости для НАТО усилить свою роль в Арктике с учетом активизации политики России и Китая в этом регионе. Об этом он рассказал газете Welt am Sonntag.