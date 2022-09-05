СМИ: соперничество в Арктике приведет к новой «холодной войне»

Россия, обладающая значительной территорией арктического пространства, на протяжении нескольких лет модернизирует и расширяет военное присутствие в Арктике, пишет агентство. За несколько недель до начала специальной военной операции на Украине российские и китайские власти заключили двустороннее соглашение о совместной реализации проектов на арктических территориях.

Несколько дней назад генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время поездки в Канаду заявил, что действия Москвы и пекина в Арктике противоречат интересам не только США, но и Европейского союза.

Такая ситуация может спровоцировать новую «холодную войну», главной целью которой будет стремление США, РФ и КНР заполучить ископаемые ресурсы региона.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что толчок российской экономике даст развитие ресурсной базы Дальнего Востока и Арктики, создание новых транспортных коридоров для экспорта этих ресурсов, прежде всего, Северного морского пути.

