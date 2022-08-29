Столтенберг призвал нарастить присутствие НАТО в Арктике

НАТО необходимо усилить свою роль в Арктике с учетом активизации политики России и Китая в этом регионе, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил газете Welt am Sonntag.

«НАТО необходимо наращивать свое присутствие в Арктике», — подчеркнул генсек НАТО.

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Столтенберг указал, что РФ активизировала свою деятельность в богатом ресурсами Арктическом регионе. Россия вновь открыла «базы советской эпохи», где разместила и испытала новое современное оружие: в частности, гиперзвуковые ракеты.

Кроме того, растущий интерес к Арктике проявляет Китай, который объявил себя «околоарктическим государством», пишет RT.

На минувшей неделе во время визита в Канаду Столтенберг заявил, что возможности России в Арктическом регионе — стратегический вызов для НАТО, и альясу необходимо «сильное и предсказуемое присутствие союзников», напоминает Газета.ру.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:КитайРоссияАрктикаНАТОЙенс Столтенберг
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