Столтенберг призвал нарастить присутствие НАТО в Арктике

Столтенберг указал, что РФ активизировала свою деятельность в богатом ресурсами Арктическом регионе. Россия вновь открыла «базы советской эпохи», где разместила и испытала новое современное оружие: в частности, гиперзвуковые ракеты.

Кроме того, растущий интерес к Арктике проявляет Китай, который объявил себя «околоарктическим государством», пишет RT.

На минувшей неделе во время визита в Канаду Столтенберг заявил, что возможности России в Арктическом регионе — стратегический вызов для НАТО, и альясу необходимо «сильное и предсказуемое присутствие союзников», напоминает Газета.ру.

