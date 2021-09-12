СМИ: Российский самолет нарушил воздушные границы Японии

Российский гражданский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство Японии. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой Министерство обороны Японии.

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Уточняется, что инцидент произошел в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо, пишет Газета.ru.

По мнению военного ведомства, на российском борту мог быть пассажир, и японская сторона обратилась к российской за подтверждением информации, отмечает РИА Новости.

МИД Японии выразила Москве протест и потребовало не допускать повторение подобного инцидента.

Ранее, Министерство иностранных дел России заявило протест посольству Японии в Москве в связи с инцидентом 28 мая с японским рыболовным судном у берегов Сахалина. Речь идёт о заходе шхуны «Эйхо-мару 172» в исключительную экономическую зону России.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ГраницаСамолетРоссияЯпония
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