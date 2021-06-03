Россия выразила протест Японии из-за нарушения морской границы у Сахалина

Министерство иностранных дел России заявило сегодня протест посольству Японии в Москве в связи с инцидентом 28 мая с японским рыболовным судном у берегов Сахалина. Речь идёт о заходе шхуны «Эйхо-мару 172» в исключительную экономическую зону России.

Как подчёркивается в заявлении внешнеполитического ведомства, японский экипаж не отвечал на запросы российских пограничников, которые обнаружили судно, и попытался скрыться. При этом, во время преследования, шхуна совершала опасные манёвры, что создало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем РФ.

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В Токио отказываются признать нарушение границы. Ранее протест в связи с задержанием рыболовецкого судна Москве выразило министерство иностранных дел Японии. По мнению японской стороны, в момент задержания шхуна находилась в исключительной экономической зоне страны восходящего солнца.

После задержания на борту судна пограничники обнаружили живых крабов, варено-мороженую крабовую продукцию и промысловое оборудование. Судно препроводили в порт Корсаков на юге Сахалина для дальнейшего разбирательства.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ПротестМИДЯпония
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