Япония-Россия: Война архивных компроматов

Хасанские бои 1938 года Япония вела с Красной армией из-за территориальных претензий – Токио оспаривал принадлежность территории у озера Хасан и реки Туманная. Это ключевое сражение могло перерасти в японо-советскую войну, что было бы на руку Великобритании и США, которые поддерживали Токио в противостоянии с Москвой. Всего за период с 1936 года до Хасанских боев японская сторона 231 нарушала границы СССР.

В результате Хасанских боев погибли и пропали без вести 960 советских военнослужащих, ранены 2752. Со стороны Японии было около 650 убитых и 2500 раненых. Перемирие стороны заключили 11 августа 1938 года.

Отметим, документы ФСБ обнародованы буквально за неделю до очередной годовщины окончания участия Японии во Второй мировой войне, которую отмечают 15 августа. В эти дни принято совершать подношения в синтоистское святилище Ясукуни в Токио. В нем хранятся таблички с именами погибших японских военных, в том числе казненных военачальников, которые в своё время были признаны военными преступниками. Это неизменно вызывает волну критики в странах, пострадавших от японской агрессии в 1930-40-е годы, поскольку святилище считается символом японского милитаризма.

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов пояснил НСН, в связи с чем за границей так болезненно воспринимается поминовение японцами своих земляков.

«В храме Ясукуни поклоняются душам 2,5 миллионов погибших на войне японцев. Также в нем чтут память 14 человек, признанных Токийским трибуналом военными преступниками и казненных по его решению. Вот поэтому он и считается в Японии и, главным образом, за рубежом, прежде всего в Китае, Южной Корее символом милитаризма. Ведутся разговоры, чтобы разделить поклонение душам японцев, погибших на войне, и поминовение военных преступников, отвести им какое-то другое место. Но пока ничего конкретного не предложено», - заключил востоковед.

Ранее весной агентство Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, сообщило, что Кремль был готов вернуть Токио остров Шикотан и прилегающие мелкие острова Малой Курильской гряды, но не крупные острова Кунашир и Итуруп. Такое решение предполагалось реализовать в ответ на укрепление отношений Китая и Японии.