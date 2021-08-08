Япония-Россия: Война архивных компроматов
Востоковеды и дипломаты обсудили в эфире НСН появившиеся архивные документы об отношениях Японии с СССР и современной Россией.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР. Как следует из архивных материалов, к противостоянию готовились в 1938 году, сообщает РИА Новости.
Так, речь идет о приказе №70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, который был отдан во время советско-японского военного конфликта, произошедшего в июле-августе близ озера Хасан, пишет Газета.ru.
Хасанские бои 1938 года Япония вела с Красной армией из-за территориальных претензий – Токио оспаривал принадлежность территории у озера Хасан и реки Туманная. Это ключевое сражение могло перерасти в японо-советскую войну, что было бы на руку Великобритании и США, которые поддерживали Токио в противостоянии с Москвой. Всего за период с 1936 года до Хасанских боев японская сторона 231 нарушала границы СССР.
В результате Хасанских боев погибли и пропали без вести 960 советских военнослужащих, ранены 2752. Со стороны Японии было около 650 убитых и 2500 раненых. Перемирие стороны заключили 11 августа 1938 года.
Отметим, документы ФСБ обнародованы буквально за неделю до очередной годовщины окончания участия Японии во Второй мировой войне, которую отмечают 15 августа. В эти дни принято совершать подношения в синтоистское святилище Ясукуни в Токио. В нем хранятся таблички с именами погибших японских военных, в том числе казненных военачальников, которые в своё время были признаны военными преступниками. Это неизменно вызывает волну критики в странах, пострадавших от японской агрессии в 1930-40-е годы, поскольку святилище считается символом японского милитаризма.
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов пояснил НСН, в связи с чем за границей так болезненно воспринимается поминовение японцами своих земляков.
«В храме Ясукуни поклоняются душам 2,5 миллионов погибших на войне японцев. Также в нем чтут память 14 человек, признанных Токийским трибуналом военными преступниками и казненных по его решению. Вот поэтому он и считается в Японии и, главным образом, за рубежом, прежде всего в Китае, Южной Корее символом милитаризма. Ведутся разговоры, чтобы разделить поклонение душам японцев, погибших на войне, и поминовение военных преступников, отвести им какое-то другое место. Но пока ничего конкретного не предложено», - заключил востоковед.
Ранее весной агентство Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, сообщило, что Кремль был готов вернуть Токио остров Шикотан и прилегающие мелкие острова Малой Курильской гряды, но не крупные острова Кунашир и Итуруп. Такое решение предполагалось реализовать в ответ на укрепление отношений Китая и Японии.
Бывший посол России в Японии Александр Панов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскрыл, что в Японии сейчас активно обсуждают, что вообще делать с переговорами по мирному соглашению, которого между Москвой и Токио нет со времён окончания Второй мировой войны из-за проблемы принадлежности Южных Курил.
«Потому что эти переговоры не ведутся, зашли в тупик, особенно после заявлений российской стороны, что, согласно Конституции РФ, никаких территориальных уступок быть не может. Тем не менее обе стороны договорились продолжать переговоры по мирному договору. Но в головах японцев крутится мысль: какие могут быть переговоры, если по декларации 1956 года Советский Союз обещал после подписания договора передать два острова – Хабомаи и Шикотан. Поэтому разные домыслы. Раз с Японией демаркации еще не было, то какая-то возможность здесь есть», - отметил Панов.
Ранее председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном 75-летию со дня начала Токийского процесса над японскими военными преступниками, заявил, что влиятельные силы в Японии, которые призывают страну к агрессивной внешней политике, курируются Америкой.
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