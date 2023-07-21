СМИ: российский бизнесмен проиграл в Лондоне суд о конфискации суперяхты

Российский предприниматель Сергей Науменко проиграл в британском суде дело о конфискации Британией суперъяхты, сообщает Рейтер.

Как отмечет агентство, Высокий суд Лондона отклонил доводы бизнесмена о том, что судно задержано необоснованно.

Судья Росс Крэнстон обосновал изъятие яхты тем, что это «дорогостоящее судно, а ее владелец господин Науменко был связан с Россией». Вместе с тем представитель суда признал ошибочность заявления бывшего министра транспорта Великобритании Гранта Шаппса о том, что Науменко является другом президента РФ Владимира Путина. Крэнстон назвал это «политическим преувеличением».

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Защитник Науменко заявил, что тот намерен подать апелляцию. Великобритания не вводила в отношении Сергея Науменко санкции.

Накануне Минфон Великобритании исключил российского бизнесмена Олега Тинькова из санкционного списка. Сам предприниматель называл ошибкой включение его в этот список. «Я никогда не должен был попадать под санкции», - написал Тиньков в начале марта в соцсетях.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:яхтаСудыВеликобритания

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