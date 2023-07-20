Минфин США ввел санкции против Кудрина и Сахалинского пароходства

Среди граждан России указан бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, а также ряд российских заместителей министров. В списке и временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин, а также Валерий Чекалов, которого США считают связанным с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Среди российских организаций под ограничения попали несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса: АО «Курганприбор», Климовский патронный завод, Центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика».

Кроме того, в санкционном списке несколько банков: «Тинькофф, «Локо», «Солидарность».

США ввели санкции и против Сахалинского морского пароходства и 14 судов. В список также попало одно киргизское предприятие.

Ранее Белый дом исключил смягчение санкций против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



