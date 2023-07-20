Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Бизнесмен Олег Тиньков исключен из санкционного списка Великобритании, говорится в сообщении Минфина.

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В документе отмечается, что активы Тинькова разморожены, и не подлежит санкциям в отношении трастовых услуг.

Несколько дней назад британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал власти Великобритании снять санкции с Олега Тинькова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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