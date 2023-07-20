Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы Почти 50 тысяч рабочих мест создадут в Москве в ходе реализации проектов комплексного развития территорий Энергетики переделали ЛЭП для строительства транспортной инфраструктуры на востоке города Реконструкция Ледового дворца в Сокольниках завершена За задержки в движении трамваев нарушители ПДД заплатят более 49 млн рублей