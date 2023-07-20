Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова
20 июля 202315:14
Бизнесмен Олег Тиньков исключен из санкционного списка Великобритании, говорится в сообщении Минфина.
В документе отмечается, что активы Тинькова разморожены, и не подлежит санкциям в отношении трастовых услуг.
Несколько дней назад британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал власти Великобритании снять санкции с Олега Тинькова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru