СМИ: российские войска получили приказ о «вторжении» на Украину

Американские журналисты сослались на данные разведки США, но никаких доказательств при этом не привели. «Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину», — заявил в эфире CBS корреспондент Дэвид Мартин.

Так он прокомментировал ранее заявление президента США Джо Байдена о том, что Кремль уже якобы принял решение о вторжении на украинскую территорию.

Напомним, американский лидер заявил, что США считают, что Россия совершит нападение на Украину в ближайшие дни. О

Об этом заявил в своем видеообращении президент Соединенных Штатов Джо Байден. По словам Байдена, РФ якобы намерена атаковать Киев, где живут «2,8 миллиона невинных людей».

