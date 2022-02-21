СМИ: российские войска получили приказ о «вторжении» на Украину
Армия России якобы получила приказ о вторжении на Украину, сообщает телеканал «360» со ссылкой на CBS.
Американские журналисты сослались на данные разведки США, но никаких доказательств при этом не привели. «Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину», — заявил в эфире CBS корреспондент Дэвид Мартин.
Так он прокомментировал ранее заявление президента США Джо Байдена о том, что Кремль уже якобы принял решение о вторжении на украинскую территорию.
Напомним, американский лидер заявил, что США считают, что Россия совершит нападение на Украину в ближайшие дни. О
Об этом заявил в своем видеообращении президент Соединенных Штатов Джо Байден. По словам Байдена, РФ якобы намерена атаковать Киев, где живут «2,8 миллиона невинных людей».
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