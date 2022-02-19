Байден: Россия планирует «атаковать» Украину в предстоящие дни

США считают, что Россия совершит нападение на Украину в ближайшие дни. Об этом заявил в своем видеообращении президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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«У нас есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни», — цитирует главу государства РИА Новости.

По словам Байдена, РФ якобы намерена атаковать Киев, где живут «2,8 миллиона невинных людей». При этом американский лидер не привел доказательств агрессивных намерений Москвы.

Ранее Байден заявлял, что «вторжение» России на Украину произойдет 16 февраля. Американские СМИ сообщают, что нападение может состояться после 20 февраля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияДжо Байден
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