СМИ: Российские военные впервые столкнулись с танком Leopard в Курской области
18 сентября 202416:36
Военнослужащие Вооруженных сил России впервые столкнулись с танком Leopard в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.
Свое заявление военкор сделал, основываясь на сводке Минобороны России. «Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», — отметил он.
Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия пресекла четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военный суд арестовал экс-адвоката Пашаева до 15 ноября
- МВД: В России находится более шести млн иностранцев
- Актер Алексей Розин рассказал, почему российская поп-культура вернулась в 90-е
- Летом Европу посетили 140 тысяч российских туристов
- Группа SHOO выступит с акустическим концертом в «Джазе на воде»
- Специалист по кадрам сообщил, что экономике РФ нужно до 1,1 млн мигрантов в год
- СМИ: Российские военные впервые столкнулись с танком Leopard в Курской области
- Криминалист Игнатов назвал «тупым» нападение на офис Wildberries
- ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта по заказу ВСУ
- Стас Михайлов отменил концерты в Челябинске, Самаре и Екатеринбурге
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru