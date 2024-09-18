СМИ: Российские военные впервые столкнулись с танком Leopard в Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил России впервые столкнулись с танком Leopard в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

Часть боевиков ВСУ попали в «огневой мешок» в Курской области

Свое заявление военкор сделал, основываясь на сводке Минобороны России. «Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», — отметил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия пресекла четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область.

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