СМИ: Российские военные впервые столкнулись с танком Leopard в Курской области

Свое заявление военкор сделал, основываясь на сводке Минобороны России. «Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», — отметил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия пресекла четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область.

