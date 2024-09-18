ВС России пресекли четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область

ВС России пресекли четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область, атаки отразили подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что во время попыток прорыва ВСУ потеряли 70 бойцов и два танка. Общие потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили свыше 400 человек, рассказали в военном ведомстве.

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Ранее правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов Хомутовского и Рыльского районов, которые попадают под обязательную эвакуацию. Соответствующий список опубликован в Telegram-канале правительства.

Так, в канале перечисляются населенные пункты Рыльского и Хомутовского районов, которые расположены в 15-километровой приграничной зоне. Отмечается, что дружинники центра «Патриот», а также местные администрации и силовые структуры будут координировать процесс, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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