ВС России пресекли четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область, атаки отразили подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что во время попыток прорыва ВСУ потеряли 70 бойцов и два танка. Общие потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили свыше 400 человек, рассказали в военном ведомстве.