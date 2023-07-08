СМИ: Российские военные будут уничтожать обслуживающий персонал F-16 на Украине
Зарубежный обслуживающий персонал самолетов F-16 станет законными целями для российских войск, если западные страны примут решение отправить истребители Украине. Об этом заявил экс-заместитель главы Киберкомандования США генерал-лейтенант в отставке Чарли Мур, передает Newsweek.
Как отметил эксперт, американским самолетам потребуются централизованные базы для полетов.
«На этих базах Украине будут необходимы западные или натовские специалисты, которые обеспечат техническое обслуживание. По законам вооруженных конфликтов они становятся очень и очень интересной мишенью для России», — заявил Мур.
Ранее экс-старший командующий ВВС Великобритании, маршал авиации Грег Бэгвелл усомнился, что в Киев отправится какой-либо военный персонал из Соединенных Штатов или стран НАТО.
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что истребители F-16 могут передать Украине до окончания конфликта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru