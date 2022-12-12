СМИ: Российские военнослужащие ликвидировали наемницу из США на Украине

В ходе спецоперации российские военнослужащие уничтожили наемницу из США Ребекку Мациоровски, сражавшуюся на стороне ВСУ. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Русская весна».

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Сообщается, что двадцативосьмилетняя уроженка столицы штаты Теннесси Ноксвилля прибыла на Украину минувшим летом для участия в конфликте на стороне киевского режима. Подробности ликвидации наемницы не уточняются.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении 90 польских наемников на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаемникиСпецоперацияСШАУкраинаРоссия
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