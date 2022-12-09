Наемники из Польши наемники примкнули к ВСУ без разрешения польских властей

Польское СМИ заявило, что не располагает информацией о точном числе соотечественников, ставших членами Иностранного легиона ВСУ, однако допустило, что счет может идти на сотни человек. При этом на конец октября в Минобороны Польши поступило лишь 34 заявки на службу в иностранной армии, из них одобрены были только две.

Согласно польскому законодательству, не получившим одобрение властей наемникам грозит до пяти лет лишения свободы за службу в армии другой страны.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили в Харьковской области свыше 90 польских наемников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

