Наемники из Польши наемники примкнули к ВСУ без разрешения польских властей
Польские наемники, участвовавшие в российско-украинском конфликте на стороне сил ВСУ, воевали без соответствующего разрешения властей Польши. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на издание Rzeczpospolita.
Польское СМИ заявило, что не располагает информацией о точном числе соотечественников, ставших членами Иностранного легиона ВСУ, однако допустило, что счет может идти на сотни человек. При этом на конец октября в Минобороны Польши поступило лишь 34 заявки на службу в иностранной армии, из них одобрены были только две.
Согласно польскому законодательству, не получившим одобрение властей наемникам грозит до пяти лет лишения свободы за службу в армии другой страны.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили в Харьковской области свыше 90 польских наемников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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