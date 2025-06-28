Для иностранцев запустят онлайн-прием в вузы России в 2026 году

Иностранным абитуриентам могут разрешить подавать документы в вузы в России онлайн. Об этом рассказал замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук, передает ТАСС.

Минобрнауки вместе с Минцифры работает над возможностью иностранцев подавать документы в учебные заведения в онлайн-режиме.

«В 2026 году рассчитываем, что этот сервис заработает, и поступать в вузы можно будет онлайн и иностранцам», - подчеркнул Омельчук.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что министерство совместно с Минцифры создаст единый цифрой профиль иностранного студента.

