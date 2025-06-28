Во Владивостоке был побит температурный рекорд 1970 года
Температура воздуха во Владивостоке побила рекорд 1970 года. Об этом говорится в сообщении Примгидромета.
«27 июня... в городе было зафиксировано плюс 31,4 градуса по Цельсию, что превысило предыдущий рекорд на эту дату, установленный в 1970 году, - тогда максимальная температура составляла ровно плюс 30 градусов», - отметили в ведомстве.
Примгидромет пояснил, что на ситуацию повлиял гребень тихоокеанского антициклона, по западной периферии которого выносится теплая и сухая воздушная масса с центра Китая. Синоптики напомнили о сохраняющейся в Приморье аномально жаркой погоде и штормовом предупреждении.
В мае в Москве был побит рекорд по осадкам 1909 года, в столице прошел снег.
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