Генконсульство РФ: По делу о гибели россиянки в Осаке ведется следствие

Генконсульство России в японской Осаке связалось с полицией по делу о гибели гражданки РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипведомство.

«Связались с полицией Осаки. Ведется следствие», - рассказали в консульстве.

Российское представительство находится в контакте с правоохранителями.

Ранее стало известно, что в Осаке обнаружили тело 50-летней россиянки со следами побоев и кровоподтеками на лице и теле. Японская полиция допустила, что женщину могли убить.

