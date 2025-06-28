Генконсульство РФ: По делу о гибели россиянки в Осаке ведется следствие
28 июня 202506:57
Генконсульство России в японской Осаке связалось с полицией по делу о гибели гражданки РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипведомство.
«Связались с полицией Осаки. Ведется следствие», - рассказали в консульстве.
Российское представительство находится в контакте с правоохранителями.
Ранее стало известно, что в Осаке обнаружили тело 50-летней россиянки со следами побоев и кровоподтеками на лице и теле. Японская полиция допустила, что женщину могли убить.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru