Росавиация расследует авиаинциденты в трех регионах России

Росавиация начала расследование трех инцидентов, произошедших с воздушными судами в трех регионах 27 июня. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Росавиация приступила к расследованию трех инцидентов... в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае», - указали в федеральной службе.

Так, в Тверской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8П. При этом в Сочи два самолета Boeing 737-800 авиакомпаний Utair и NordStar столкнулись на рулежной дорожке в аэропорту. Кроме того, в Томской области вынужденно сел частный легкомоторный самолет-амфибия «Борей», пилота эвакуировали и передали медикам.

Росавиация подчеркнула, что расследования будут вести с целью установления причин ЧП и «принятия мер по их предотвращению в будущем».

Ранее ведомство отменило запрет для авиакомпаний из РФ на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании.

