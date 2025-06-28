Росавиация расследует авиаинциденты в трех регионах России
Росавиация начала расследование трех инцидентов, произошедших с воздушными судами в трех регионах 27 июня. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Росавиация приступила к расследованию трех инцидентов... в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае», - указали в федеральной службе.
Так, в Тверской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8П. При этом в Сочи два самолета Boeing 737-800 авиакомпаний Utair и NordStar столкнулись на рулежной дорожке в аэропорту. Кроме того, в Томской области вынужденно сел частный легкомоторный самолет-амфибия «Борей», пилота эвакуировали и передали медикам.
Росавиация подчеркнула, что расследования будут вести с целью установления причин ЧП и «принятия мер по их предотвращению в будущем».
Ранее ведомство отменило запрет для авиакомпаний из РФ на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росавиация расследует авиаинциденты в трех регионах России
- Депутат Аксаков рассказал, стоит ли сейчас брать ипотеку
- Режиссер Андреасян попал в базу сайта «Миротворец»
- В МИД заявили, что вступление Украины в ЕС не отвечает интересам России
- В США отклонили резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа по ударам в Иране
- Гармаш заявил о завершении съемок третьей части «Чебурашки»
- СМИ: Россиянку нашли мертвой в Японии
- У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1
- В Мексике задержали подлодку наркоторговцев с 3,5 тонны кокаина
- Трамп заявил, что иранские власти хотят встретиться с ним как можно скорее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru