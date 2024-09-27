СМИ: Российская школьница отправилась на СВО вместо сдачи ЕГЭ

Школьница пришла в военкомат на следующий день после восемнадцатилетия и заключила контракт с Минобороны.

По ее словам, решение она приняла втайне от родителей, которые, по мнению девушки, остановили бы ее от такого шага. Школьница позвонила домой уже из части.

Сейчас она служит санитаркой, используя полученный при подготовке к поступлению в медицинский вуз опыт. В свободное девушка продолжает готовиться к поступлению и занимается самообразованием.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, который в период мобилизации или военного времени предоставляет подсудимым право заключать контракт с Минобороны России до вынесения им приговора.

