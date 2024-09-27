СМИ: Российская школьница отправилась на СВО вместо сдачи ЕГЭ
Новосибирская выпускница тайно отправилась в зону спецоперации России на Украине вместо сдачи ЕГЭ. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».
Школьница пришла в военкомат на следующий день после восемнадцатилетия и заключила контракт с Минобороны.
По ее словам, решение она приняла втайне от родителей, которые, по мнению девушки, остановили бы ее от такого шага. Школьница позвонила домой уже из части.
Сейчас она служит санитаркой, используя полученный при подготовке к поступлению в медицинский вуз опыт. В свободное девушка продолжает готовиться к поступлению и занимается самообразованием.
Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, который в период мобилизации или военного времени предоставляет подсудимым право заключать контракт с Минобороны России до вынесения им приговора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru