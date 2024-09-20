Медведев возглавил комиссию по контрактникам в ВС РФ
Президент России Владимир Путин утвердил создание межведомственной комиссии при Совете безопасности для комплектования Вооруженных сил военнослужащими по контракту. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Председателем комиссии назначен заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Его заместителем стал министр обороны Андрей Белоусов.
Летом Минобороны заявляло о стабильном наборе контрактников в армию.
По данным ведомства, с начала 2024 года в ряды военных поступили более 190 тыс. контрактников, передает «Радиоточка НСН».
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