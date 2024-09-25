Совфед одобрил закон, разрешающий подсудимым заключать контракт с Минобороны
Совет Федерации одобрил законопроект, который в период мобилизации или военного времени предоставляет подсудимым право заключать контракт с Минобороны РФ до вынесения им приговора.
Как говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента, соответствующие поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Отмечается, что под действие законопроекта не попадают лица, обвиняемые в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Ранее Госдума приняла закон, освобождающий от ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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