Совфед одобрил закон, разрешающий подсудимым заключать контракт с Минобороны

Совет Федерации одобрил законопроект, который в период мобилизации или военного времени предоставляет подсудимым право заключать контракт с Минобороны РФ до вынесения им приговора.

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Как говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента, соответствующие поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Отмечается, что под действие законопроекта не попадают лица, обвиняемые в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ранее Госдума приняла закон, освобождающий от ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Минобороны РФКонтрактыСовет Федерации РФСовфед

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